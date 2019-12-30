В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена пленными

Президент России Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену пленными между Киевом и представителями "Л/ДНР", но не принимает участия в переговорах по его подготовке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, обмен осуществляется сторонами конфликта, к которым Россия "отношения не имеет".

"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена", - сказал Песков.

Он также отметил, что посредничество российской стороны в этом вопросе необходимо "только потому, что отсутствуют прямые контакты".

Представитель Кремля не ответил на вопрос, согласовывали ли представители "Л/ДНР" с Росссией список лиц, которых они хотели получить из Украины.

Ранее в Кремле заявили о планах продолжить работу по обмену пленными между Киевом и подконтрольными РФ боевиками "ЛДНР" в 2020 году.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".