ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать с Зеленским только двухсторонние отношения

Новина українською →
Воскресенье 26 декабря 2021 19:17
В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать с Зеленским только двухсторонние отношения Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", - заявил он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров. При этом Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что ему готовы ответить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин
NEWS
На Донбассе в результате обстрела тяжело ранен военный
На Донбассе в результате обстрела тяжело ранен военный
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад