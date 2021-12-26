У Кремлі заявили, що Путін готовий обговорювати з Зеленським тільки двосторонні відносини

Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським тільки двосторонні відносини. Однак спілкуватися як зі стороною конфлікту на Донбасі вони не будуть.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання-питання не до Путіна. Путін каже: Якщо ви хочете спілкуватися, поговорімо про двосторонні відносини", - заявив він.