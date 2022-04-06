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В Кремле заявили, что не планируют убивать Зеленского

Новина українською →
Москва, Среда 06 апреля 2022 11:50
В Кремле заявили, что не планируют убивать Зеленского Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена убивать украинского лидера Владимира Зеленского. Он назвал подобные сообщения "неправдой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Песков получил соответствующий вопрос от журналистов. Он заверил, что подобные заявления неправдивы.

"Нет, это неправда", - заявил Песков.

Напомним, в Минобороны заявили, что к покушению на Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля причастны наемники "группы Вагнера".

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Владимир Зеленский Кремль Песков Российская Федерация
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