В Кремле заявили, что не планируют убивать Зеленского
Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена убивать украинского лидера Владимира Зеленского. Он назвал подобные сообщения "неправдой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Песков получил соответствующий вопрос от журналистов. Он заверил, что подобные заявления неправдивы.
"Нет, это неправда", - заявил Песков.
Напомним, в Минобороны заявили, что к покушению на Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля причастны наемники "группы Вагнера".
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