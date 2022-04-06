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У Кремлі заявили, що не планують вбивати Зеленського

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Москва, Середа 06 квітня 2022 11:50
У Кремлі заявили, що не планують вбивати Зеленського Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має наміру вбивати українського лідера Володимира Зеленського. Він назвав подібні повідомлення "неправдою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Пєсков отримав відповідне питання від журналістів. Він запевнив, що подібні заяви неправдиві.

"Ні, це неправда", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що до замаху на Володимира Зеленського і Дениса Шмигаля причетні найманці "групи Вагнера".

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Володимир Зеленський Кремль Пєсков Російська Федерація
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