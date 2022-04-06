У Кремлі заявили, що не планують вбивати Зеленського
Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має наміру вбивати українського лідера Володимира Зеленського. Він назвав подібні повідомлення "неправдою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Пєсков отримав відповідне питання від журналістів. Він запевнив, що подібні заяви неправдиві.
"Ні, це неправда", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, в Міноборони заявили, що до замаху на Володимира Зеленського і Дениса Шмигаля причетні найманці "групи Вагнера".
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