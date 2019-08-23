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У Кремлі заявили про початок діалогу Зеленського з Путіним

Новини » Політика    23.08.2019 - 13:15
У Кремлі заявили про початок діалогу Зеленського з Путіним
Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com/Алексей М)

Розвиток в переговорах виражається в "певних контактах"

У Кремлі бачать початок та розвиток діалогу між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За словами прес-секретаря Путіна, в Москві констатують зародження діалогу між лідерами країн та його розвиток, який виражається в "певних контактах".

"Поки ми констатуємо початок діалогу між двома президентами, констатуємо певні контакти, які здійснюються в розвиток цих розмов і в розвиток розумінь, які були досягнуті в ході цих розмов", - зазначив Пєсков.

Також він нагадав, що раніше Путін заявляв про оптимізм у переговорах з Зеленським.

"Тут існують деякі речі, які можна обговорювати, які вселяють певний оптимізм", - додав прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін заявив, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським вселяють "обережний оптимізм". Однак він додав, що переговори щодо вирішення конфлікту на Донбасі можливі лише в нормандському форматі.

Також РБК-Україна писало, що, за словами заступника міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, прямі переговори між президентами України та Росії - це новий підхід Зеленського до вирішення конфлікту. Зеркаль зазначила, що Україна повинна випробовувати нові підходи до вирішення ситуації на Донбасі.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінПесковКремльпереговори
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