В Кремле заявили о готовности провести саммит в нормандском формате до ухода Меркель

Россия не против провести саммит в нормандском формате до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германи. Однако этому якобы препятствует Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которое цитирует ТАСС .

По его словам, пожелание провести переговоры с участием Меркель высказывалось с разных сторон, "не только со стороны Киева".

"Но провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен. Тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей", - добавил Песков.

Он утверждает, что подготовка к саммиту идет, но "похвастаться особыми результатами" пока не могут.