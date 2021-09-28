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У Кремлі заявили про готовність провести саміт у нормандському форматі до відходу Меркель

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Вівторок 28 вересня 2021 13:07
У Кремлі заявили про готовність провести саміт у нормандському форматі до відходу Меркель Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Росія не проти провести саміт у нормандському форматі до відходу Ангели Меркель з поста канцлера Германі. Однак цьому нібито перешкоджає Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, яку цитує ТАСС.

За його словами, побажання провести переговори за участю Меркель висловлювалося з різних сторін, "не тільки з боку Києва".

"Але провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу, він повинен бути підготовлений. Тим більше в умовах гострої дефіцитності будь-яких результатів виконання раніше досягнутих домовленостей", - додав Пєсков.

Він стверджує, що підготовка до саміту йде, але "похвалитися особливими результатами" поки не можуть.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче провести зустріч лідерів "Нормандії" до кінця каденції Меркель.

Зазначимо, що на вихідних у Німеччині відбулися вибори в Бундерстаг. Незабаром в країні з'явиться новий канцлер.

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Пєсков Кремль Нормандський формат
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