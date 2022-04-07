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В Кремле выразили надежду достичь целей "спецоперации" в ближайшие дни

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорцив

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков надеется, что войска РФ достигнут заявленных целей на территории Украины в обозримом будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Пескова Sky News.

Спикер Путина в очередной раз обвинил Вооруженные силы Украины в попытке прикрываться мирными жителями. Россия же, по его словам, "никогда не обстреливала гражданские объекты".

"Надеемся, что спецоперация в Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или завершится путем переговоров", – заявил Песков.

В Кремле также придумали еще одну цель войны против Украины. Российские оккупанты ворвались на украинскую территорию для "предотвращения угрозы Третьей мировой войны".

Напомним, что Кремль впервые признал значительные потери живой силы в Украине.

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