У Кремлі розповіли про зміст переговорів Путіна і Меркель

У РФ заявили, що переговори Путіна і Меркель були "корисні та правдиві"

Переговори президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель були "корисні та правдиві". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"Переговори були тривалими... це була дуже грунтовна і детальна розмова", - повідомив Пєсков.

Крім того, за словами Пєскова, Путін і Меркель "шкодують у зв'язку з тим, що виконання "мінських домовленостей" по українському врегулюванню застопорилося".

"В цілому обмінялися думками щодо ситуації в Україні... Висловили співчуття у зв'язку з тотальною пробуксовкою процесу імплементації мінських домовленостей", - заявив Пєсков.

В ході переговорів "висловлювалася стурбованість у зв'язку з неясними перспективами продовження закону про особливий статус Донбасу, що є досить важливим елементом мінських домовленостей", розповів прес-секретар президента РФ.

У Росії заявили, що Путін і Меркель також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України". Пєсков додав, що лідери РФ і ФРН "вважають неправильним спроби політизувати проект "Північний потік - 2".

"Підкреслений виключно комерційний характер і конкурентна перевага цього проекту. І Путін, і Меркель зійшлися в тому, що абсолютно неправильно якимось чином політизувати цей проект", - повідомив Пєсков, додавши, що під час переговорів "не стояло мети досягти якихось домовленостей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США протягом декількох тижнів будуть готові санкції проти завершення будівництва російського трубопроводу "Північний потік-2".