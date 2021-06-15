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В Кремле рассказали, сколько продлится встреча Байдена и Путина

Автор: РБК-Украина

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина продлится около четырех-пяти часов с учетом перерывов. Она состоится уже завтра в Женеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Переговоры рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов", - сказал Песков.

В то же время, он не знает, совпадут ли пресс-конференции Путина и Байдена по времени, но президент РФ встретится с пулом сразу по итогам переговоров.

Ранее сообщалось, что встреча Байдена и Путина начнется в Женеве 16 июня в 13:00. Саммит будет состоять из трех частей - беседы в узком составе, перерыва, после чего - беседы в расширенном составе. В переговорах в узком составе с российской стороны будет участвовать глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее РБК-Украина, что Байден встретится с Путиным уже завтра. Основные заявления сторон накануне саммита.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакого" перезагрузка ". Чего ждать мира и Украины от встречи Байдена и Путина".

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