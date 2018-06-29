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Интервью

В Кремле признали трудности в переговорах по посещению политзаключенных

НовостиПолитика    29.06.2018 - 19:24
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков заявил о "неспособности сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений"

Кремль признает наличие трудностей в переговорах по посещению политзаключенных. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Там по-прежнему происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчиненным", - отметил Песков.

По его словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в РФ без "предварительного уведомления".

"Фактически без предварительного уведомления ее коллега (Людмила, - ред.) Денисова приехала сюда (в РФ, - ред.). Здесь главным образом - это пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений… Существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны, и абсолютно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории России", - заявил пресс-секретарь российского президента.

Вместе с тем он отметил, что "процесс идет" и "омбудсмены работают во исполнение договоренностей двух президентов".

Напомним, ранее Денисова заявила, что Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев. Она подчеркнула, что Россия медлит с рассмотрением списков граждан для обмена.

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Теги публикации: Российская Федерация, Песков, Денисова, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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