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У Кремлі визнали труднощі у переговорах щодо відвідування політичних в'язнів

НовиниПолітика    29.06.2018 - 19:24
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков заявив про "неспроможність сторін домовитися про алгоритм дій і про режим відвідувань"

Кремль визнає наявність труднощів у переговорах по відвідуванню політв'язнів. Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Там як і раніше відбувається досить проблематична ситуація з синхронізацією дій двох омбудсменів. Зрозуміло, що досить великий дефіцит довіри взаємної, але повна поки розкоординація. Про ефективність їх роботи судити президентам, тому що саме вони давали доручення своїм підлеглим", - зазначив Пєсков.

За його словами, український омбудсмен Людмила Денісова приїхала у РФ без "попереднього повідомлення".

"Фактично без попереднього повідомлення її колега (Людмила, - ред.) Денісова приїхала сюди (в РФ, - ред.). Тут головним чином - це поки нездатність сторін домовитися про алгоритм дій і про режим відвідувань... Існує нерозуміння, чому навколо якихось конкретних прізвищ концентрується інтерес української сторони, і абсолютно ігноруються інші особи, які також знаходяться у відповідних установах на території Росії", - заявив прес-секретар російського президента.

Разом з тим він зазначив, що "процес йде" і "омбудсмени працюють на виконання домовленостей двох президентів".

Нагадаємо, раніше Денисова заявила, що Україна готова обміняти 23 російських ув'язнених на 23 українців. Вона підкреслила, що Росія зволікає із розглядом списків громадян для обміну.

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Теги публікації: Російська Федерація, Песков, Денисова, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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