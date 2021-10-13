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В Кремле отрицают наличие войск РФ на Донбассе: Украина сама должна разобраться

Автор: Сергей Новиков

У президента России Владимира Путина продолжают отрицать наличие российских войск на Донбассе. В Кремле утверждают, что Украина сама должна разобраться в ситуации с конфликтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на призыва лидеров Евросоюза к России признать свою ответственность в качестве стороны конфликта на Донбассе.

"Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет. Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", - добавил Песков.

Напомним, накануне президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе.

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