В Кремле отрицают наличие войск РФ на Донбассе: Украина сама должна разобраться

У президента России Владимира Путина продолжают отрицать наличие российских войск на Донбассе. В Кремле утверждают, что Украина сама должна разобраться в ситуации с конфликтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на призыва лидеров Евросоюза к России признать свою ответственность в качестве стороны конфликта на Донбассе.

"Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет. Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", - добавил Песков.