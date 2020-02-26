У Путина отреагировали на решение Зеленского по Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Дня сопротивления оккупации Крыма не соответствует реальному положению дел на полуострове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, РФ категорично не согласна с такой формулировкой.

"Реакция совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией. Мы с такой формулировкой категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - сказал Песков.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма Россией. Зеленский напомнил, что 6 лет назад в Симферополе состоялся митинг в поддержку целостности и единства Украины.

День сопротивления оккупации Крыма будет отмечаться ежегодно, 26 февраля.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада приняла постановление о праздновании годовщины "со дня проведения митинга крымских татар в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины". В этот день в 2014 году в Симферополе под стенами Верховного Совета Крыма состоялся многотысячный митинг, инициатором которого был Меджлис крымскотатарского народа.