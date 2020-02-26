У Путіна відреагували на рішення Зеленського по Криму

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Дня спротиву окупації Криму не відповідає реальному стану справ на півострові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, РФ категорично не згодна з таким формулюванням.

"Реакція цілком зрозуміла, я думаю, кращу реакцію можуть дати самі кримчани, які розкажуть, що стало причиною для рішення Криму возз'єднатися з Російською Федерацією. Ми з таким формулюванням категорично не згодні, вважаємо, що це жодним чином не відповідає справжньому стану справ навколо Криму", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про День опору окупації Криму Росією. Зеленський нагадав, що 6 років тому в Сімферополі відбувся мітинг на підтримку цілісності і єдності України.

День опору окупації Криму буде відзначатися щорічно, 26 лютого.

Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення річниці "з дня проведення мітингу кримських татар у місті Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України". Цього дня у 2014 році у Сімферополі під стінами Верховної Ради Криму відбувся багатотисячний мітинг, ініціатором якого був Меджліс кримськотатарського народу.