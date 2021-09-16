В Кремле отреагировали на доклад Европарламента о пересмотре отношений ЕС и России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил Европу в нежелании наладить диалог с Москвой.

"Песков с сожалением отметил отсутствие в докладе Европарламента по России планов наладить диалог с Москвой и таким путем обсуждать накопившиеся проблемы", - сообщает издание.

Суть доклада

Документ призывает ЕС быть готовым не признавать итоги российских выборов в Госдуму, укреплять оборонный потенциал "для сдерживания России" и ввести новые санкции из-за оккупации Донбасса и Крыма.

Депутаты Евпропарламента также призывают снизить зависимость ЕС от российских газа, нефти, железа, стали, алюминия и никеля.

Реакция Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина положительно оценивает этот документ.

"Хороший документ. Приветствую принятие Европарламентом доклада о политических отношениях между ЕС и РФ", - сказал он сегодня во время брифинга.