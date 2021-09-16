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У Кремлі відреагували на доповідь Європарламенту про перегляд відносин ЄС і Росії

Автор: Инна Собора

У Кремлі розкритикували доповідь, яку сьогодні прийняли в Європарламенті. Документ передбачає посилення політики ЄС щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив Європу в небажанні налагодити діалог з Москвою.

"Пєсков з жалем відзначив відсутність у доповіді Європарламенту щодо Росії планів налагодити діалог з Москвою і таким шляхом обговорювати проблеми, що накопичилися", - повідомляє видання.

Суть доповіді

Документ закликає ЄС бути готовим не визнавати підсумки російських виборів в Держдуму, зміцнювати оборонний потенціал "для стримування Росії" і ввести нові санкції через окупацію Донбасу і Криму.

Депутати Євпропарламенту також закликають знизити залежність ЄС від російських газу, нафти, заліза, сталі, алюмінію і нікелю.

Реакція України

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна позитивно оцінює цей документ.

"Хороший документ. Вітаю прийняття Європарламентом доповіді про політичні відносини між ЄС і РФ", - сказав він сьогодні під час брифінгу.

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