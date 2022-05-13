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В Кремле опровергли отключение газа Финляндии из-за вступления в НАТО

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Москва, Пятница 13 мая 2022 17:32
В Кремле опровергли отключение газа Финляндии из-за вступления в НАТО
Автор: Антон Федорцив

Возможное прекращение поставок российского газа в Финляндию опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Кремле отреагировали на сообщения о якобы намеренных прекратить поставки голубого топлива в Финляндию на этой неделе. Спикер Путина назвал информацию финских медиа "мистификацией".

"Газпром" поставляет газ разным потребителям в Европе, в частности, странам-членам НАТО. Скорее всего, эти сообщения – очередной газетный розыгрыш", – заявил Песков.

Правда, пресс-секретарь президента РФ признался, что не владеет информацией о расчетах Финляндии за газ. Песков напомнил об указе Путина, согласно которому "недружественные страны" должны платить за голубое топливо в рублях.

Накануне Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. В Москве евроатлантические стремления обоих государств назвали угрозой нацбезопасности.

К слову, турецкий президент Эрдоган высказался против вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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