В Кремле опровергли отключение газа Финляндии из-за вступления в НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В Кремле отреагировали на сообщения о якобы намеренных прекратить поставки голубого топлива в Финляндию на этой неделе. Спикер Путина назвал информацию финских медиа "мистификацией".

"Газпром" поставляет газ разным потребителям в Европе, в частности, странам-членам НАТО. Скорее всего, эти сообщения – очередной газетный розыгрыш", – заявил Песков.

Правда, пресс-секретарь президента РФ признался, что не владеет информацией о расчетах Финляндии за газ. Песков напомнил об указе Путина, согласно которому "недружественные страны" должны платить за голубое топливо в рублях.

Накануне Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. В Москве евроатлантические стремления обоих государств назвали угрозой нацбезопасности.