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В Кремле опровергли договоренность об участии ООН в эвакуации гражданских из Мариуполя

Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию Организации Объединенных Наций по поводу ее совместной с Международным комитетом Красного Креста участия в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Спикер Путина заявил, что предложение генсека ООН об участии в эвакуации "будет прорабатываться". Пока же конкретных договоренностей нет.

"Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было", – заявил Песков.

Накануне ООН объявила о "принципиальном согласии" Путина на участие организации вместе с Красным Крестом в эвакуации гражданских с "Азовстали" в Мариуполе. Генсек Объединенных Наций Гутерриш якобы договорился об этом во время личной встречи с президентом РФ.

К слову, Кремль пригрозил европейским клиентам "Газпрома" прекращением поставок голубого топлива.

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