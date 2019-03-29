Порошенко прокомментировал законопроект Госдумы РФ о непризнании выборов в Украине

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент назвал действия России в отношении Украины "диагнозом"

Президент Петр Порошенко считает, что законопроект Государственной думы России о непризнании выборов 2019 в Украине подтверждает истинную позицию России и демонстрирует, для чего она пыталась отправить своих наблюдателей на выборы в Украину. Об этом он заявил во время прямого эфира на телеканале "Интер", передает РБК-Украина.

"Я думаю, что это диагноз. Когда кто-то вносит в Государственную думу РФ законопроект о непризнании выборов в Украине - это просто означает, что они думают, что это территория Российской Федерации. Они мыслят в идиологема "единого народа", - сказал Порошенко.

Он добавил, что Украина никогда больше не вернется ни в Советский Союз, ни в Российскую империю, а ее независимость будет гарантирована членством в ЕС и НАТО.

"Пока Россия является для Украины страной-агрессором, российских наблюдателей у нас не будет. Какую цель действительно преследовали российские наблюдатели очень ярко демонстрирует этот законопроект. Они, закрыв глаза, имели целью просто дискредитировать эти выборы", - заявил Порошенко.

Ранее стало известно, что фракция Либерально-демократической партии России внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления о непризнании итогов выборов президента Украины 31 марта.

Напомним, в Госдуме РФ 20 марта заявили о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит ущерб от действий Украины экономике Крымского полуострова".