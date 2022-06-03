UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кремле назвали условие завершения войны в Украине

Фото: пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Военные действия Вооруженных сил России в Украине будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все запланированные цели.

Об этом заявил пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

По его словам, одной из главных задач "спецоперации" в Украине является защита мирных граждан "Л/ДНР". Он подчеркнул, что российские войска принимают все необходимые меры для этого.

"Достигнуты определенные результаты. От пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины и элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к мирной жизни", - заявил Песков.

Напомним, у Путина запретили государственным СМИ тиражировать тему 100 дней войны против Украины.

Кроме того, Кремль собирается "узаконить" оккупацию части территорий Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКремльПесков