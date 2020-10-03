Азербайджан никогда не отказывался от переговоров с Арменией, - Алиев

Фото: Ильхам Алиев (flickr.com/worldeconomicforum)

Азербайджан никогда не отказывался от переговоров с Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе. Однако процесс переговоров по урегулированию ситуации не может быть односторонним.

Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам Алиева, в прошлом переговоры по Карабаху не всегда шли "гладко", но при этом переговорный процесс продолжался.

"Мы добились продвижения, и это было нелегко. У нас было много разногласий. Однако мы поэтапно продвигались вперед и разработали то, чего мы достигли к этому моменту", - отметил он.

В срыве переговоров азербайджанский президент обвиняет новую армянские власти во главе с премьером Николом Пашиняном, который заняв должность "уничтожил все, что было до него".

"Он уничтожил все наработанные принципы. Вся ответственность лежит на нем и его правительстве", - заявил Алиев.

Он добавил, что переговоры остановились после того, как прозвучало заявление армянского премьера о том, что "Карабах - это Армения".

"После этого заявления у меня состоялись встречи с Пашиняном. Однако встречи были абсолютно бессмысленными и носили формальный характер. Он говорил мне, что территории не будут возвращены. Если они не хотят этого делать, то о чем после этого можно говорить?", - подчеркнул лидер Азербайджана.

Напомним, ранее Пашинян назвал условие для начала переговоров с Баку по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.