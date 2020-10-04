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У Кремлі назвали умову введення миротворців РФ в Нагірний Карабах

Москва, Неділя 04 жовтня 2020 00:57
У Кремлі назвали умову введення миротворців РФ в Нагірний Карабах
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Росія відреагувала на пропозицію ввести миротворців в Нагірний Карабах. Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність обговорити цю можливість.

Про це повідомляє РБК.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія може ввести своїх миротворців в Нагірний Карабах тільки зі згоди Азербайджану і Вірменії.

"Миротворці можуть входити лише за згодою двох сторін", - сказав Пєсков.

Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Казбек Тайсаєв також прокоментував слова прем'єр-міністра Вірменії про обговорення присутності російських миротворців на лінії зіткнення в невизнаному Нагірному Карабасі.

За словами депутата, це питання "дозріло". Він також вказав на необхідність його розгляду.

Крім того, заступник голови комітету нагадав про зобов'язання російської та вірменської сторін одна перед одною в рамках Організації Договору про колективну безпеку.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що влада країни веде обговорення зі світовими лідерами та ООН щодо ситуації в невизнаному Нагірному Карабасі.

Як повідомляло РБК-Україна, Пашинян назвав умову, при якій Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку ніколи не відмовлявся від переговорів з Єреваном, а відповідальність за зрив переговорного процесу лежить на Пашиняні.

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