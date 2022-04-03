В Кремле надеются на подписание "некоего документа" после переговоров с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется подписать "некий документ" по итогам переговоров с украинской стороной. При это представитель Кремля заявил о стремлении Москвы достигнуть всех целей в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова российским телеканалам.

"Цели "военной операции" (войны - ред.) России в Украине будут достигнуты в полном объеме. Надеюсь, сторонам по результатам переговоров удастся выйти на подписание некоего документа", - сказал Песков.

Напомним, накануне Песков назвал одну из главных целей войны России против Украины.

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