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В Кремле не исключили встречу президентов РФ и Украины в Пекине. У Зеленского ответили

Автор: Владислав Красинский

У президента Украины Владимира Зеленского нет планов по визиту на открытие зимней Олимпиады в Пекин (Китай). На выходных в российском Кремле не исключили, что там могла бы пройти его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", - отметил Никифоров.

По его словам, контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

"В то же время, мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", - добавил Никифоров.

Отметим, в субботу, 29 января, пресс-секретарь Путина заявил, что у него в Пекине не планируются двусторонние встречи из-за коронавирусных ограничений.

"И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", - добавил Дмитрий Песков.

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует уже 4 февраля.

Напомним, на прошлой неделе в контексте встречи Путина с Зеленским глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский президент мог бы приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург, но обсуждать только двусторонние отношения, а не Донбасс.

Зеленский в ответ обвинил Лавров в цинизме.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинОлимпиада