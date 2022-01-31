В Кремле не исключили встречу президентов РФ и Украины в Пекине. У Зеленского ответили

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", - отметил Никифоров.

По его словам, контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

"В то же время, мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", - добавил Никифоров.

Отметим, в субботу, 29 января, пресс-секретарь Путина заявил, что у него в Пекине не планируются двусторонние встречи из-за коронавирусных ограничений.

"И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", - добавил Дмитрий Песков.

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует уже 4 февраля.