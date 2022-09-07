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Кремль звонит беглым олигархам и призывает вернуться в РФ, - FT

Фото: Кремль звонит беглым олигархам и призывают вернуться в РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российским олигархам, которые покинули страну, звонят из Кремля и призывают вернуться в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам журналистов, двое российских олигархов уже успели получить такие звонки. Еще несколько человек знакомы с этой ситуацией и заявляют, что ограничительные санкции заставляют многих бизнесменов вернуться в Россию.

"А нужно ли мне все это? Я вернусь в Москву, где смогу с удовольствием ходить по ресторанам и чувствовать себя прекрасно", - заявляет один из олигархов.

По его словам, введенные санкции заставляют российских олигархов становиться ближе к Кремлю. Это мнение относительно санкций поддерживает бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

"Есть олигархи 1990-х, и мы все очень гордимся, когда вводим против них санкции и захватываем их яхты. Но внесем ясность: эти ребята не имеют никакого влияния на Владимира Путина", - сказал он в разговоре с FT.

Также издание отмечает, что введенные санкции лишили российских олигархов права выбора. Они чувствуют себя в ловушке, поскольку за высказывания против войны в Украине они столкнутся с репрессиями, поэтому вынуждены смириться со своей судьбой в России.

Напомним, что российские олигархи использовали лазейки в британских законах для обхода санкций.

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