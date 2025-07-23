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Кремль знищує своїх? У Росії почали репресії проти націоналістів, - ЦПД

Середа 23 липня 2025 14:13
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Кремль знищує своїх? У Росії почали репресії проти націоналістів, - ЦПД Фото: російські націоналісти (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Російській Федерації розгорнули кампанію проти лояльних націоналістів, які раніше активно підтримували війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка.

За його словами, зачищати радикально налаштованих націоналістів розпочав апаратник Путіна (ред.- російський диктатор Володимир Путін) Сергій Кірієнко.

Коваленко пояснив, що Кірієнко відповідає за інформаційні операції проти України та намагається взяти під повний контроль регіональну вертикаль влади.

"Він готує атаку на рух "русская община" - одну з небагатьох ультраправих структур, яка підтримувала війну. Це не поодинокий інцидент", - повідомив очільник ЦПД.

Паралельно Верховний суд РФ ухвалив рішення про ліквідацію партії Сергія Бабуріна, яка довгий час виконувала роль "правого крила" імперської ідеології.

Коваленко наголосив, що навіть лояльність більше не рятує - Кремль вимагає повного підпорядкування. Будь-яка самодіяльність, навіть у рамках так званого "руського миру", розцінюється як загроза.

"Показово, що атакують саме зараз: режим готується до турбулентності. Після провальної СВО, "патріоти Росії" можуть повернутися з фронту з новими амбіціями - і це вже пряма загроза вертикалі влади", - пояснив глава ЦПД.

За його словами, ситуація свідчить про страх Кремля втратити контроль навіть над радикальними прихильниками, тому "Кремль з’їдає своїх".

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін розширив повноваження ФСБ. Зокрема тепер іноземні судна зможуть заходити до російських портів лише за погодженням із спецслужбою.

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