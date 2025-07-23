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Кремль уничтожает своих? В России начали репрессии против националистов, - ЦПД

Среда 23 июля 2025 14:13
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Кремль уничтожает своих? В России начали репрессии против националистов, - ЦПД Фото: русские националисты (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Российской Федерации развернули кампанию против лояльных националистов, которые ранее активно поддерживали войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко.

По его словам, зачищать радикально настроенных националистов начал аппаратчик Путина (ред.- российский диктатор Владимир Путин) Сергей Кириенко.

Коваленко пояснил, что Кириенко отвечает за информационные операции против Украины и пытается взять под полный контроль региональную вертикаль власти.

"Он готовит атаку на движение "русская община" - одну из немногих ультраправых структур, которая поддерживала войну. Это не единичный инцидент", - сообщил глава ЦПД.

Параллельно Верховный суд РФ принял решение о ликвидации партии Сергея Бабурина, которая долгое время выполняла роль "правого крыла" имперской идеологии.

Коваленко отметил, что даже лояльность больше не спасает - Кремль требует полного подчинения. Любая самодеятельность, даже в рамках так называемого "русского мира", расценивается как угроза.

"Показательно, что атакуют именно сейчас: режим готовится к турбулентности. После провальной СВО, "патриоты России" могут вернуться с фронта с новыми амбициями - и это уже прямая угроза вертикали власти", - пояснил глава ЦПД.

По его словам, ситуация свидетельствует о страхе Кремля потерять контроль даже над радикальными сторонниками, поэтому "Кремль съедает своих".

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин расширил полномочия ФСБ. В частности теперь иностранные суда смогут заходить в российские порты только по согласованию со спецслужбой.

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