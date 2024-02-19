Кремль змушує російських артистів відкрито підтримати війну, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, зірка російської естради Філіп Кіркоров відвідав поранених солдатів на окупованій території України та виступив із концертами. Повідомляється, що Кіркоров був внесений Кремлем до "чорного списку" після публічного скандалу, пов'язаного з грудневою "майже голою" вечіркою в Москві.

Видання "Медуза" повідомило, що на початку лютого адміністрація президента розіслала російським концертним промоутерам оновлений "чорний список" із 50 артистів, фактично заборонивши їм виступати на території Росії. До цього списку увійшли публічні противники війни поряд з іншими, такими як Кіркоров, які викликали гнів Кремля з інших причин.

За даними британської розвідки, наслідки "майже голої" вечірки демонструють дедалі ширшу присутність війни у громадському житті.

"Кремль майже напевно навмисно роздмухав і використав скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які "патріотично" підтримують військові дії, і гедоністичною "прозахідною" столичною елітою. Один із учасників був ув'язнений, оштрафований за так званими законами про "ЛГБТ-пропаганду" та викликаний у військкомат", - зазначають у Міноборони Британії.

Підтримка війни жителями Росії

Нагадаємо, за даними "Левада-центру", підтримка мешканцями Росії війни залишається стабільно високою з лютого 2022 року.

У січні 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують – 16% респондентів.

Лише третина жителів Росії вважають, що такі люди, як вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні.