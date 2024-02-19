RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль вынуждает российских артистов открыто поддержать войну, - британская разведка

Фото: Кремль вынуждает российских артистов открыто поддержать войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Общественные деятели в России продолжают подвергаться существенному давлению с целью продемонстрировать открытую поддержку войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, звезда российской эстрады Филипп Киркоров посетил раненых солдат на оккупированной территории Украины и выступил с концертами. Сообщается, что Киркоров был внесен Кремлем в "черный список" после публичного скандала, связанного с декабрьской "почти голой" вечеринкой в Москве.

Издание "Медуза" сообщило, что в начале февраля администрация президента разослала российским концертным промоутерам обновленный "черный список" из 50 артистов, фактически запретив им выступать на территории России. В этот список вошли публичные противники войны наряду с другими, такими как Киркоров, которые вызвали гнев Кремля по другим причинам.

По данным британской разведки, последствия "почти голой" вечеринки демонстрируют все более широкое присутствие войны в общественной жизни.

"Кремль почти наверняка намеренно раздул и использовал скандал, стремясь изобразить контраст между россиянами, "патриотически" поддерживающими военные действия, и гедонистической "прозападной" столичной элитой. Один из участников был заключен в тюрьму, оштрафован по так называемым законам о "ЛГБТ-пропаганде" и вызван в военкомат", - отмечают в Минобороны Британии.

Поддержка войны жителями России

Напомним, по данным "Левада-центра", поддержка жителями России войны остается стабильно высокой с февраля 2022 года.

В январе 2024 года большинство опрошенных (77%) поддерживает войну против Украины, не поддерживают - 16% респондентов.

Только треть жителей России считают, что такие люди как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКремль