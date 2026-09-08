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Кремль заявив про "захоплення" Святогірська: ISW назвав реальну позицію окупантів

10:43 08.09.2026 Вт
2 хв
Чому брехня про Святогірськ шкодить самим російським військам?
aimg Олена Чупровська
Фото: заяви Путіна про захоплення Святогірська не відповідають дійсності (росЗМІ)

Росія вкотре заявила про нібито захоплення Святогірська на Донеччині, проте місто повністю контролюють українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW підрахували, що на початку літа найближчі підрозділи армії РФ перебували за 13 кілометрів від Святогірська.

Після контрнаступу Збройних сил України лінія оборони росіян відсунулася ще далі від міста.

Як пропаганда намагалася видати бажане за дійсне

5 вересня російські пропагандисти спробували показати нібито "свіжі" кадри контролю над Святогірськом. Насправді це були старі змонтовані відеозаписи.

Того ж дня один із російських військових блогерів спростував ці кадри. Він визнав, що окупантів немає навіть поблизу міста.

Чому фейкові звіти шкодять самим окупантам

У ISW пояснили, що систематичне складання "красивих звітів" для вищого керівництва заважає веденню бойових дій самим окупантам:

  • бригади та полки планують маневри, спираючись на неправдиву карту фронту;
  • це призводить до оперативних помилок і додаткових втрат серед особового складу.

Тим часом заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів про новий дедлайн, який Кремль поставив своїм військовим.

За його словами, політичне керівництво РФ вимагає повністю окупувати Донецьку область до кінця 2026 року, тоді як самі військові просять перенести цей термін на 31 березня 2027 року.

Нагадаємо, аналітики ISW раніше вказували, що Путін не готовий йти на суттєві компроміси заради завершення війни проти України.

За їхньою оцінкою, у Кремлі продовжують розраховувати на військове досягнення мети, спираючись на спотворену картину ситуації на фронті.

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