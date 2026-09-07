Паліса розкрив новий дедлайн РФ для захоплення всієї Донеччини

Російське політичне керівництво визначило новий термін, у який окупаційні війська мають встановити контроль над усією Донецькою областю. Водночас військові РФ, за даними української сторони, вважають визначений дедлайн нереалістичним і просять більше часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси .

За словами Паліси, політичне керівництво окупантів РФ встановило черговий дедлайн для повної окупації Донецької області – до кінця 2026 року. Водночас російські військові просять перенести цей термін на 31 березня 2027 року.

За його словами, плани Росії та причини, через які вони залишаються нереалізованими, обговорювалися під час зустрічі українського керівництва зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. У зустрічі брали участь керівник ОП, головнокомандувач ЗСУ, начальник ГУР Міноборони та командувач Повітряних сил.

Окремо сторони обговорили російські повітряні атаки та використання окупантами реактивних дронів.

Паліса заявив, що Росія не здійснила власного технологічного прориву у створенні таких безпілотників.

"Новий виклик - реактивні дрони. І тут у росіян знову немає жодного власного технологічного прориву", - сказав Паліса.

За словами заступника керівника ОП, Україна вже працює над засобами перехоплення таких дронів. Він також наголосив, що обсяг військової допомоги від партнерів безпосередньо впливає на збереження життів українських військових і цивільних.