Кремль затягує зустріч Путіна і Зеленського: в ISW розкрили тактику РФ

Російські посадовці намагаються затягнути переговори на найвищому рівні між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що російські посадовці й надалі затягують проведення переговорів на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, навіть попри заклики США до такої зустрічі.
У звіті нагадали, що 25 липня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним залишається малоймовірною. За його словами, спершу Росія та Україна мають виробити домовленості "шляхом експертної роботи".
Президент США Дональд Трамп того ж дня сказав журналістам, що зустріч між Путіним і Зеленським "відбудеться", і що вона мала "відбутися ще три місяці тому".
Експерти Інституту нагадали, що російські посадовці неодноразово відкладали переговори на найвищому рівні між українським та російським керівництвом і відмовлялися від конструктивних перемовин, спрямованих на досягнення конкретних кроків для припинення війни.
"Інститут вивчення війни й надалі оцінює, що Росія лише вдає зацікавленість у переговорах, щоб виграти час для просування на полі бою і домогтися поступок від України та Заходу - на відміну від України, яка продовжує демонструвати готовність до переговорів задля припинення війни", - йдеться у звіті ISW.
У середу, 23 липня, у Стамбулі відбувся третій раунд мирних переговорів між Україною та Росією.
Під час перемовин, українська сторона запропонувала російській взаємно припинити удари по критичній інфраструктурі та до кінця літа організувати переговори Зеленського і Путіна.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що делегації принципово домовилися про саміт лідерів у Туреччині.
Попередньо відомо, що на переговорах також будуть присутні президенти Туреччини Реджеп Ердоган і США Дональд Трамп.
Водночас, очільник російської делегації на переговорах Володимир Мединський не відповів, чи згодна Москва на таку пропозицію.
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