Кремль не зацікавлений у мирних переговорах, окрім капітуляції України, - ISW

Перед тим, як зробити цей висновок, аналітики згадали низку подій. Насамперед інтерв'ю президента Володимира Зеленського журналістам New Yorker про План перемоги України. У ході розмови глава держави заявив, що Росія не зацікавлена у припиненні війни на будь-яких розумних умовах та симулює інтерес до переговорів.

Зеленський наголосив, що Україна запросила РФ взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував жодної зацікавленості в участі.

Зокрема, 22 вересня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "альтернативи" російській перемозі в Україні немає, повторивши небажання РФ вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України. Також Пєсков назвав НАТО та Захід "колективним ворогом".

Крім того, речник МЗС РФ Марія Захарова нещодавно заявила, що Росія не братиме участі в другому українському мирному саміті або будь-яких "таких самітах".

Підсумовуючи, Інститут вивчення війни, як і раніше, вважає, що Кремль не зацікавлений у сумлінних мирних переговорах з Україною. На думку аналітиків, Москва використовуватиме концепцію "мирних планів" і "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід чинити тиск на українську державу з метою домогтися запобіжних поступок щодо суверенітету та територіальної цілісності України.