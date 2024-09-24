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Кремль не заинтересован в мирных переговорах, кроме как капитуляции Украины, - ISW

Фото: здание Кремля на Красной площади (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Врага интересует капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Перед тем, как сделать данный вывод, аналитики упомянули ряд событий. В первую очередь, интервью президента Владимира Зеленского журналистам New Yorker о Плане победы Украины. В ходе беседы глава государства заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны на каком-либо разумных условиях и симулирует интерес к переговорам.

Зеленский подчеркнул, что Украина пригласила РФ принять участие во втором мирном саммите, но Кремль не продемонстрировал никакой заинтересованности в участии.

В частности, 22 сентября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "альтернативы" российской победе в Украине нет, повторив нежелание РФ вести переговоры на иных условиях, кроме капитуляции Украины. Также Песков назвал НАТО и Запад "коллективным врагом".

Кроме того, спикер МИД РФ Мария Захарова недавно заявила, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или любых "таких саммитах".

Подводя итог, Институт изучения войны по-прежнему считает, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговоров с Украиной. По мнению аналитиков, Москва будет использовать концепцию "мирных планов" и "переговоров" только для того, чтобы побудить Запад оказать давление на украинское государство с целью добиться упреждающих уступок в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

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