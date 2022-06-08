Кремль запустил очередную волну новых фейков: в СНБО рассказали, какие именно

Российские оккупанты продолжают вести, в частности, и свою пропагандистскую войну. Утром враг распространял информацию о так называемых "паспортах" в Херсонской области, "отношениях с Германией" и манипуляциях об американских Ми-17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
По данным СНБО, российская сторона распространяла такую информацию о:
Как рассказали в СНБО, также СМИ РФ начали тиражирование новостей о том, что "дипломатические отношения Германии с Украиной ухудшаются - ФРГ все больше склоняется в сторону РФ", обосновывая это "отказом министра иностранных дел Анналены Бербок от общения с украинским послом, что объясняется ее намерением говорить лишь с министрами".
Напомним, также российские пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы антироссийские санкции приносят вред жителям западных стран.
Добавим, ранее было названы три главных российских фейки о дефиците продуктов в Украине.
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