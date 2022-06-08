Кремль запустив чергову хвилю нових фейків: в РНБО розповіли, які саме

Російські окупанти продовжують вести, зокрема, і свою пропагандистську війну. Вранці ворог поширював інформацію про так звані "паспорти" в Херсонській області, "відносини з Німеччиною" та маніпуляцію про американські Мі-17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
За даними РНБО, російська сторона поширювала таку інформацію про:
Як розповіли в РНБО, також ЗМІ РФ почали тиражування новин про те , що "дипломатичні відносини Німеччини з Україною погіршуються - ФРН дедалі більше схиляється в сторону РФ", обґрунтовуючи це "відмовою міністерки закордонних справ Анналени Бербок від спілкування з українським послом, що пояснюється її наміром говорити лише з міністрами".
Нагадаємо, також російські пропагандисти поширюють фейки про те, що нібито антиросійські санкції приносять шкоду жителям західних країн.
Додамо, раніше було названо три головні російські фейки про дефіцит продуктів в Україні.
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