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Кремль запустив чергову хвилю нових фейків: в РНБО розповіли, які саме

Фото: в РНБО розповіли про нові фейки Кремля (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують вести, зокрема, і свою пропагандистську війну. Вранці ворог поширював інформацію про так звані "паспорти" в Херсонській області, "відносини з Німеччиною" та маніпуляцію про американські Мі-17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Маніпуляція

За даними РНБО, російська сторона поширювала таку інформацію про:

  • колаборанта-"керівника" Херсонської області В. Сальдо, який заявив, що "жителі всієї України, незалежно від місця реєстрації, зможуть подати заявку на отримання російського паспорта в Херсонській області". В РНБО пояснюють, такі заяви потрібні для створення ілюзії зацікавленості українців в отриманні громадянства РФ;
  • посольство РФ у США заявило про те, що "США порушують зобов’язання, поставляючи Києву вертольоти Мі-17, які призначалися для Афганістану, а передача артилерійських систем - це безвідповідальність, що загрожує непередбачуваними наслідками".

Дезінформація

Як розповіли в РНБО, також ЗМІ РФ почали тиражування новин про те , що "дипломатичні відносини Німеччини з Україною погіршуються - ФРН дедалі більше схиляється в сторону РФ", обґрунтовуючи це "відмовою міністерки закордонних справ Анналени Бербок від спілкування з українським послом, що пояснюється її наміром говорити лише з міністрами".

Нагадаємо, також російські пропагандисти поширюють фейки про те, що нібито антиросійські санкції приносять шкоду жителям західних країн.

Додамо, раніше було названо три головні російські фейки про дефіцит продуктів в Україні.

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Кремльфейки