Кремль запускає "цифровий рубль" для тотального контролю росіян, - ГУР

Кремль готується ввести "цифровий рубль" для повного контролю над громадянами. За допомогою нової валюти російська влада зможе обмежувати витрати та блокувати рахунки без суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Центральний банк Росії готує запуск "цифрового рубля" - електронної версії національної валюти, що з 2026 року почне використовуватися для виплат зарплат бюджетникам.

Цифровий рубль створює новий рівень контролю Кремля над фінансами громадян: влада зможе відстежувати кожну транзакцію, обмежувати витрати за місцем проживання або категоріями товарів.

ГУР МО повідомляє, що Кремль отримає можливість без судового рішення блокувати рахунки, автоматично списувати податки, штрафи та інші платежі.

Соціальні виплати будуть прив’язані до конкретних груп товарів і послуг, визначених владою, що створює ризик запровадження системи "поведінкової лояльності", коли доступ до грошей залежатиме від політичної "надійності" громадян.

За оцінкою розвідки, "цифровий рубль"- це ще один інструмент режиму диктатора Володимира Путіна для посилення тотального контролю на тлі санкцій і високих військових витрат у війні проти України.