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Кремль закриває росіянам доступ до YouTube

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Влада в Росії обмежує доступ до YouTube Alphabet Inc. Таким чином Кремль намагається заблокувати одну з останніх американських соціальних мереж, які все ще доступні в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Швидкість завантаження Youtube на комп’ютери цього тижня знизиться приблизно на 40%. До кінця наступного тижня вона знизиться на 70%, повідомив голова технологічного комітету нижньої палати Держдуми Олександр Хінштейн.

За його словами, це нібито є наслідком політики YouTube, "який послідовно видаляє канали наших публічних діячів", позиція яких не збігається із "західною точкою зору".

Депутат повідомив, що заходи з обмеження поки що не вплинуть на доступ до YouTube на мобільних пристроях.

Що з Google в Росії?

Російський підрозділ Google, який є материнською компанією YouTube, оголосив про банкрутство у 2022 році після того, як влада РФ арештувала його банківські рахунки через низку місцевих штрафів, в тому числі за відмову видаляти незручний для Кремля контент. Однак компанія продовжувала пропонувати безкоштовні послуги в Росії, включаючи Google Search, YouTube і Gmail.

YouTube заблокував деякі канали, які є прокремлівськими або керованими російською державою.

Близько половини росіян користуються YouTube щомісяця, повідомив Bloomberg з посиланням на моніторинговий сервіс Mediascope.

Нагадаємо, у Росії розширюють офіційне визначення екстремізму в рамках поточних зусиль Кремля щодо кримінального переслідування та стримування внутрішньої опозиції. Опозиція до поточних дій та структури російського уряду визначатиметься як етнічна нетерпимість щодо росіян, які підтримують політику Кремля і війну проти України.

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