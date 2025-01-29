Кремль втрачає надію зберегти військові бази в Сирії, - Bloomberg

Як повідомило джерело видання, російська активність на аеродромі в Хмеймімі обмежена, а два транспортні судна були змушені чекати кілька тижнів, перш ніж сирійська влада дозволила їм пришвартуватися на військово-морській базі в Тартусі для вивезення військової техніки.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов, спецпредставник президента Володимира Путіна з Близького Сходу, прибув 28 січня в Дамаск. Це перший візит делегації з Москви після зміни влади в Сирії.

Раніше Кремль сподівався переконати Хаят Тахрір аль-Шам (HTS), колишнє відгалуження Аль-Каїди, яке очолило повалення союзника Кремля Башара Асада, дозволити йому залишитися на базах. Росія допомогла Асаду втекти до Москви, коли його режим впав.

Військові бази

Тартус - єдиний російський військово-морський вузол у Середземномор'ї, а Хмеймім - ключова база постачання для дій Москви в багатьох частинах Африки.

bloomberg.com

Росія використовувала ці дві бази, щоб спробувати відновити свій вплив часів Холодної війни на Близькому Сході. Їхня втрата стала б значним стратегічним відкатом назад, оскільки Росія залишається в ескалації конфронтації зі США та їхніми європейськими союзниками майже три роки відтоді, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними відстеження суден, зібраними агентством Bloomberg, принаймні одне з російських суден - "Спарта II", призначене для перевезення вантажівок, покинуло порт Тартус.

Путін надав військову підтримку Асаду 2015 року, що допомогло змінити хід війни проти повстанських сил у той час. У 2017 році Росія отримала 49-річну оренду бази Тартус і аеродрому Хмеймім.

Позиція Туреччини та країн Заходу

Туреччина, яка підтримала повстанців у поваленні Асада і є суперником Росії в Сирії, виступає проти продовження військової присутності Москви в країні. Вкрай сумнівно, що нова сирійська влада дозволить Росії залишитися на базах після того, як російські військові літаки атакували сили опозиції під час громадянської війни в країні, заявили два високопоставлених турецьких чиновника.

Туреччина запропонувала постачати сирійським збройним силам зброю і проводити навчання. Значну частину військового потенціалу країни було знищено ізраїльськими атаками після повалення Асада.

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції відвідали Сирію незабаром після Нового року, коли Європейський Союз активізував зусилля з налагодження зв'язків з новою владою і переконання їх обмежити вплив Росії.

Міністри закордонних справ країн ЄС 17 січня досягли попередньої домовленості про дорожню карту щодо поступового пом'якшення санкцій стосовно Сирії, повідомила головний дипломат блоку Кая Каллас.

Деякі країни "Великої сімки" і союзники вивчають способи, які дадуть змогу Сирії знайти альтернативи імпорту російської нафти і продовольства. Україна відправила Сирії партію пшениці і пообіцяла додаткові поставки під час візиту в грудні глави МЗС Андрія Сибіги.