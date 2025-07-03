Кремль втрачає гроші на війну: нафтові доходи впали на 30%

За розрахунками Bloomberg на основі опублікованих даних мінфіну РФ, доходи від нафтової галузі скоротилися майже на 30% до 415,6 млрд рублів (5,27 млрд доларів). Це найнижчий показник із червня 2023 року.

Розрахунки показують, що сукупні доходи Росії від податків на нафту і газ впали на третину порівняно з минулим роком, майже до 495 млрд рублів. Це найнижчий показник із січня 2023 року.



Сильніша валюта означає, що Росія та її виробники нафти отримують менше рублів за кожен барель, який вони качають і продають. Це підриває прибутковість компаній і напружує федеральний бюджет, який залежить від податків на нафту і газ приблизно на третину своїх доходів.

Будь-яке істотне зниження податкових надходжень від промисловості безпосередньо впливає на скарбницю країни, яка і так обтяжена багатомільярдними витратами на війну в Україні. Більш міцний рубль також знижує стимули до експорту.

Ідеальний шторм

Наприкінці квітня міністерство фінансів переглянуло свої очікування щодо дефіциту бюджету на цей рік, прогнозуючи набагато глибший дефіцит, ніж передбачалося раніше, оскільки тарифна політика США і підвищення поставок ОПЕК+ призвели до різкого падіння цін на нафту. Для покриття дефіциту країна використовує свій фонд добробуту.

Міністерство розрахувало доходи Росії від продажу нафти в червні, виходячи з ціни Urals у 52,08 доларів за барель у травні. Це найнижча ціна на ключовий експортний сорт країни з березня 2023 року.

Валюта торгувалася за середнім курсом 80,4603 рубля за долар США в травні, що є найвищим показником за два роки, зумовленим рекордно високими відсотковими ставками й очікуваннями поліпшення відносин із Вашингтоном.



У результаті нафтові компанії країни отримали всього 4190 рублів за кожен проданий барель, що є рівнем, небаченим з березня 2023 року, показують розрахунки Bloomberg.