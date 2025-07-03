Кремль лишается денег на войну: нефтяные доходы упали на 30%

По расчетам Bloomberg на основе опубликованных данных минфина РФ, доходы от нефтяной отрасли сократились почти на 30% до 415,6 млрд рублей (5,27 млрд долларов). Это самый низкий показатель с июня 2023 года.

Расчеты показывают, что совокупные доходы России от налогов на нефть и газ упали на треть по сравнению с прошлым годом, почти до 495 млрд рублей. Это самый низкий показатель с января 2023 года.



Более сильная валюта означает, что Россия и ее производители нефти получают меньше рублей за каждый баррель, который они качают и продают. Это подрывает прибыльность компаний и напрягает федеральный бюджет, который зависит от налогов на нефть и газ примерно на треть своих доходов.

Любое существенное снижение налоговых поступлений от промышленности напрямую влияет на казну страны, которая и так обременена многомиллиардными расходами на войну в Украине. Более крепкий рубль также снижает стимулы к экспорту.

Идеальный шторм

В конце апреля министерство финансов пересмотрело свои ожидания по дефициту бюджета на этот год, прогнозируя гораздо более глубокий дефицит, чем предполагалось ранее, поскольку тарифная политика США и повышение поставок ОПЕК+ привели к резкому падению цен на нефть. Для покрытия дефицита страна использует свой фонд благосостояния.

Министерство рассчитало доходы России от продажи нефти в июне, исходя из цены Urals в 52,08 долларов за баррель в мае. Это самая низкая цена на ключевой экспортный сорт страны с марта 2023 года.

Валюта торговалась по среднему курсу 80,4603 рубля за доллар США в мае, что является самым высоким показателем за два года, обусловленным рекордно высокими процентными ставками и ожиданиями улучшения отношений с Вашингтоном.



В результате нефтяные компании страны получили всего 4190 рублей за каждый проданный баррель, что является уровнем, невиданным с марта 2023 года, показывают расчеты Bloomberg.