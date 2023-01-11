Кремль втрачає по 170 млн доларів на день завдяки стелі цін на нафту

Дослідження гельсінського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA) дає додаткові докази того, як обмеження, введені країнами "Великої сімки", та пов'язані з ними санкції Європейського союзу б'ють по Москві. Флагманська російська нафта вже продається нижче за світові ціни більш ніж удвічі.

"Заборона ЄС на нафту та обмеження цін на нафту нарешті набули чинності, і їх вплив виявився таким значним, як і очікувалося", - сказав Лаурі Мюллівірта, провідний аналітик CREA.

Дослідницька організація заявила, що ЄС має ще більше затягнути гайки щодо Москви. За даними CREA, подальше зниження верхньої межі до 25-35 доларів за барель з 60 доларів, як і раніше, буде вищим за витрати на видобуток і транспортування в Росії, але скоротить доходи країни від експорту нафти як мінімум ще на 100 млн євро на день.

"Вкрай важливо знизити цінову стелю до рівня, який позбавляє Кремль можливості отримувати оподатковуваний нафтовий прибуток, а також обмежити імпорт нафти і газу з Росії, що залишився", - сказав Мюллівірта.

Хоча знижка може збільшуватись, завжди існує ймовірність того, що Росія може довільно скоротити постачання - чим загрожує Кремль - що призведе до зростання цін на нафту. Росія шукає способи протистояти ціновій стелі, яку президент Володимир Путін називає "незаконним".

Знижка, що розширюється, на сорт нафти Urals пішла за забороною ЄС з 5 грудня майже на весь морський імпорт сирої нафти з Росії. Водночас, блок приєднався до G7, наклавши обмеження на ціну поставок з Росії. Будь-хто, хто хоче отримати доступ до західних послуг, таких як стандартна галузева страховка, може зробити це тільки якщо заплатить 60 доларів або менше.

За даними CREA, Росія відвантажила сиру нафту на суму 3,1 млрд євро на суднах, на які поширюється цінова стеля, більша частина якої оподатковується урядом. Інші заходи, вжиті поряд зі зниженням цінової межі, такі як посилення штрафів за недотримання вимог та додаткові санкції щодо продажу танкерів, можуть скоротити доходи від викопного палива ще на 200 млн євро на день, йдеться в повідомленні.