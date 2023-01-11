Кремль теряет по 170 млн долларов в день благодаря потолку цен на нефть

Исследование хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) дает дополнительные доказательства того, как ограничения, введенные странами "Большой семерки", и связанные с ними санкции Европейского союза бьют по Москве. Флагманская российская нефть уже продается ниже мировых цен более чем вдвое.

"Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то вступили в силу, и их влияние оказалось столь значительным, как и ожидалось", - сказал Лаури Мюлливирта, ведущий аналитик CREA.

Исследовательская организация заявила, что ЕС должен еще больше затянуть гайки в отношении Москвы. По данным CREA, дальнейшее снижение верхнего предела до 25-35 долларов за баррель с 60 долларов по-прежнему будет выше затрат на добычу и транспортировку в России, но сократит доходы страны от экспорта нефти как минимум еще на 100 млн евро в день.

"Крайне важно снизить ценовой потолок до уровня, который лишает Кремль возможности получать налогооблагаемую нефтяную прибыль, а также ограничить оставшийся импорт нефти и газа из России", - сказал Мюлливирта.

Хотя скидка может увеличиваться, всегда существует вероятность того, что Россия может произвольно сократить поставки - чем угрожает Кремль - что приведет к росту цен на нефть. Россия ищет способы противостоять ценовому потолку, который президент Владимир Путин называет "незаконным".

Расширяющаяся скидка на сорт нефти Urals последовала за запретом ЕС с 5 декабря почти на весь морской импорт сырой нефти из России. Одновременно блок присоединился к G7, наложив ограничение на цену поставок из России. Любой, кто хочет получить доступ к западным услугам, таким как стандартная отраслевая страховка, может сделать это, только если заплатит 60 долларов или меньше.

По данным CREA, Россия отгрузила сырую нефть на сумму 3,1 млрд евро на судах, на которые распространяется ценовой потолок, большая часть которого облагается налогом правительства. Другие меры, принятые наряду со снижением ценового предела, такие как ужесточение штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции в отношении продажи танкеров, могут сократить доходы от ископаемого топлива еще на 200 млн евро в день, говорится в сообщении.