Кремль о встрече Зеленского и Путина: продвинуться пока не удалось

"Продвинуться не удалось… Наш замруководителя администрации, мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из Офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", - сообщил Песков.

Отметим, по данным источников РБК-Украина, на сегодня вероятным местом встречи Зеленского и Путина можно рассматривать любую нейтральную страну, поскольку раунд переговоров администраций обоих президентов только начался.

При этом собеседники в Офисе президента и МИДе не подтверждают данные о том, что прорабатывается возможность встречи в Иерусалиме или Вене.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что дата и место встречи пока неизвестны, но сами переговоры могут стать историческими.