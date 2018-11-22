В Германии прокуратура открыла дело против лидера ультраправой партии

Фото: алиса Вейдель (facebook.com/aliceweidel)

Сопредседателя ультраправой партии Альтернатива для Германии подозревают в получении незаконных пожертвований на политическую деятельность

Прокуратура Германии открыла расследование в отношении сопредседателя ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) Алисы Вейдель по подозрению в получении незаконного пожертвования для партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры в городе Констанц, представитель Алисы Вейдель в южном городе на берегу Боденского озера подозревается в получении от 145 000 швейцарских франков (145 743,29 долларов) в период с июля по сентябрь 2017 года от компании, расположенной через границу - в Швейцарии.

Немецкое законодательство запрещает сторонам получать пожертвования из-за пределов Европейского союза, а Швейцария не является государством-членом. Пожертвования были сделаны незадолго до выборов в Германии в сентябре прошлого года.

Вайдель признала в своем последнем выступлении в парламенте, что ее партия "совершила ошибки в работе с пожертвованиями на выборах" и сказала, что все средства были возвращены швейцарской фирме.

Также по этому дела прокуратура начала проверки в отношении еще нескольких членов AfD в Констанце.

Напомним, недавно правая партия "Альтернатива для Германии" потребовала провести парламентское расследование действий канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию миграционного кризиса в 2015 году.