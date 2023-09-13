Кремль витратив пенсії близько півмільйона росіян на атаки дронів по Україні

"Понад 2 тисячі ударних БпЛА типу “Шахед” Росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому - 13 вересня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 “шахедів” на день.

"Сумарна вартість цих камікадзе склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів. Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян", - порахували у Сухопутних військах.

Атака дронів на Україну

Окупанти в ніч на середу, 13 вересня, вкотре атакували Україну. Зокрема, вибухи лунали в Одеській та Сумській області.

Пізніше стало відомо, що Росія в ніч на 13 вересня випустила по Україні 44 дрони-камікадзе типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили 32 ворожі безпілотники.