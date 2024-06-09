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Кремль використовує виборчий блок "Перемога" для дестабілізації ситуації всередині Молдови, - ISW

Фото: РФ хоче контролювати молдавське суспільство (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія прагне використовувати молдавський виборчий блок "Перемога", пов'язаний із Кремлем, щоб дестабілізувати суспільство та демократію у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

Так, 8 червня депутат парламенту Молдови від партії "Дія та солідарність" Оазу Нантой заявив, що Москва використовує виборчий блок "Перемога" для проведення інформаційних операцій та мобілізації проросійської "п'ятої колони" в країні.

"Мета Кремля - поширення дезінформації, створення страху та хаосу в Молдові, маніпулювання та контроль над молдавським суспільством", - пише ISW з посиланням на заяву політика.

Нантой закликав Молдову боротися з медіа-каналами та політичним фінансуванням, що є частиною гібридних операцій Росії. Депутат порівняв використання Кремлем блоку "Перемога" з використанням російської інформаційної компанії "Дев'ята хвиля" для атаки на Україну, яка розповсюджує неправдиві наративи про країну на Заході.

Говорячи про Молдову, думка аналітиків ISW сходиться із позицією молдавського політика Оазу Нантою. Обидві сторони вважають, що РФ хоче дестабілізувати ситуацію.

"ISW продовжує вважати, що Кремль прагне використовувати виборчий блок «Перемога», створений у квітні 2024 року проросійськими та пов'язаними з Кремлем молдавськими опозиційними політиками для дестабілізації молдавського суспільства та демократії", – резюмували експерти.

Нагадаємо, що колишній начальник Генштабу Молдови Ігор Горган здавав Росії секретні дані. Зокрема інформацію про візити до країни представників Міністерства оборони України.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 країн ЄС вимагають вже у червні розпочати переговори про вступ України та Молдови до блоку.

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