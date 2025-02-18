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Кремль виклав свою позицію щодо вступу України до Євросоюзу і НАТО

Росія, Вівторок 18 лютого 2025 12:14
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Кремль виклав свою позицію щодо вступу України до Євросоюзу і НАТО Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна має суверенне право вирішувати, чи вступати їй до Європейського Союзу, і Москва не має наміру диктувати Києву, як йому слід підходити до цього питання. Щодо НАТО позиція інша.

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На запитання про вступ України до Європейського Союзу, прес-секретар Володимира Путіна відповів: "Це суверенне право будь-якої країни".

"Ми говоримо про інтеграцію, про економічні інтеграційні процеси. І тут, звичайно, ніхто нічого не може диктувати жодній країні, і ми цього робити не збираємося", - заявив Пєсков.

Однак Пєсков додав, що позиція Росії в питанні приєднання України до військових союзів інша.

"Звичайно, з питань безпеки, пов'язаних з обороною або військовими союзами, існує зовсім інша позиція", - сказав він.

Позиція українців

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС, і в НАТО. Однак вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.

За даними опитування, 90% українців хочуть бачити Україну у складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну у складі НАТО.

У разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 68% серед усіх українців готові прийти на виборчі дільниці та віддати голос "за". У разі проведення референдуму щодо НАТО - також 68%. Проголосували б проти - відповідно, 9% і 10%.

При цьому більше українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%).

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НАТО Євросоюз Кремль
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